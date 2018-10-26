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Brent petrolün varili 76,22 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 76,22 dolardan işlem görüyor.Dün 75,58 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,57 dolardan...

Brent petrolün varili 76,22 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 76,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,58 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,45 düşüşle 76,22 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,64 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü yetkilisi dün yılın dördüncü çeyreğinde küresel petrol piyasalarında artan stoklar nedeniyle arz fazlası oluşacağını tahmin ettiğini açıkladı ve piyasadaki stok fazlasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da petrol piyasasının şu an dengede olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından küresel piyasalarda petrol fiyatları yatay seyir izledi.

Brent petrolde, teknik olarak 76,42 ile 76,71 dolar aralığının direnç, 75,84 ile 76,13 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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