Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Brent petrolün varili 76,29 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,29 dolardan işlem görüyor. Dün 74,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 76,52 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,51 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 76,29 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 76,52 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,51 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.04 itibarıyla kısmi bir düşüşle 76,29 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,69 dolardan alıcı buldu.

ABD Hazine Bakanlığından kıdemli bir yetkili dün telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üyelerinden İran’dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar sonlandırmalarını talep ettiklerini aktardı.

Uzmanlar, açıklamanın ardından küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında hızlı bir artış görüldüğünü ve günlük ortalama 2 milyon varil ham petrol üretimi gerçekleştirdiği tahmin edilen İran’dan yapılan petrol ithalatının durdurulmasının uluslararası piyasaları etkileyeceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de geçen hafta bir önceki haftaya göre ham petrol stokları 9,2 milyon varil azalarak 421,4 milyon varile geriledi. Uzmanlara göre bu gelişme de uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının artışında etkili oldu.

Brent petrolde, teknik olarak 76,54 ila 76,66 dolar aralığının direnç, 76,30 ila 76,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBrent PetrolIran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5