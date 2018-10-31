Brent petrolün varili 76,39 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,30 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 76,39 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,45 dolardan alıcı buldu.

Küresel ticaret savaşlarının ekonomik daralmaya yol açacağı endişesi fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Rusya ve ABD'nin artan üretimleri fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Uzmanlar, gelecek dönemde petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceği tahmininde bulunuyor.

Brent petrolde, teknik olarak 76,47 ile 76,61 dolar aralığının direnç, 76,19 ile 76,33 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



