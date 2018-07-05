Brent petrolün varili 77,80 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,25 dolara düşen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,98 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,23 azalarak 77,80 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,87 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) fiyatları düşürmesi gerektiğini belirtmesinin ardından piyasaların aşağı yönlü etkilendiğini kaydetti. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının yükselmesine OPEC'in sebep olduğunu belirterek, OPEC'e "fiyatları şimdi düşürün." çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye destek amaçlı yaptığı açıklamada, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Brent petrolde, teknik olarak 78,85 ile 78,04 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.