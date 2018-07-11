Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar izmir Trabzon Grup dünya Bursa
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Brent petrolün varili 78,18 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,18 dolardan işlem görüyor.Dün 78,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,48 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 78,18 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,48 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,72 azalışla 78,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,64 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'e karşı 200 milyar dolarlık yeni vergi paketini devreye alabileceğini açıklamasıyla petrolün de diğer tüm emtia fiyatlarıyla birlikte düşüşe geçtiğini kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 78,40 ile 78,60 dolar aralığının direnç, 78,00 ile 78,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolHam PetrolHam Petrol Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5