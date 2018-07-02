Brent petrolün varili 78,25 dolardan işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 78,25 dolardan satılıyor.

Cuma günü 77,48 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,53 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla 0,03'lük azalışla 78,25 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,53 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den petrol üretimini artırmasını istediğini belirtti.

Suudi Arabistan, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle küresel petrol piyasasında oluşacak günlük 2 milyon varillik kapasiteyi tek başına karşılayabileceğini duyurdu. İran ise bu duruma karşı petrol piyasasını borsaya açacağını ve özel şirketlerin bu şekilde petrol ihraç edebileceğini belirtti.

Öte yandan Asya kıtasının büyük ekonomiklerinden Çin, Japonya ve Güney Kore'de de haziran ayı ihracat rakamlarının düşük gelmesi, petrol talebinde azalmaya yol açıyor.

Brent petrolde, teknik olarak 78,38 ile 78,58 dolar aralığının direnç, 77,98 ile 78,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.