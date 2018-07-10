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Brent petrolün varili 78,58 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 78,58 dolardan işlem görüyor.Dün 77,13 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,29 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,21 dolardan...

Brent petrolün varili 78,58 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 78,58 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,13 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,29 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,21 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 78,58 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,30 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Libya ve Venezuella'da düşen üretimle birlikte Norveç açıklarındaki Avrupa'nın en önemli petrol sahalarında çalışan işçilerin bugün greve gidebileceği endişelerinin fiyat artışını desteklediğini belirtti.

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kararının ardından Körfez ülkelerinin ne kadar üretim artışına gideceklerinin henüz netlik kazanmamış olmasının fiyatların yükselmesini baskıladığı kaydediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 78,65 ile 78,90 dolar aralığının direnç, 78,15 ile 78,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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