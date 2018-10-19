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Brent petrolün varili 79,69 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 79,69 dolardan işlem görüyor. Dün 80,18 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,40 dolardan...

Brent petrolün varili 79,69 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 79,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,18 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,40 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 79,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,95 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Çin'de sanayi üretiminin eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artarak beklentilerin altında kalmasının petroldeki talep azalışını tetikleyerek, fiyatları aşağı yönde etkileyebileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,5 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 416,4 milyon varile yükseldiğini açıklamıştı. Uzmanlara göre, stokların 4 haftalık yükselişini sürdürmesi petrol fiyatlarının 80 doların altına gerilemesinde etkili olurken, jeopolitik riskler haftalık bazda düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde, teknik olarak 79,72 ile 79,96 dolar aralığının direnç, 79,24 ile 79,48 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolEnerji
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