Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Neyyir Tuncay Eren Sinan Ak
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için

Brent petrolün varili 80,61 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 80,61 dolardan işlem görüyor. Dün 81,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,87 dolardan açıldı. Brent...

Brent petrolün varili 80,61 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 80,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,32 azalışla 80,61 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,53 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, İran'ın 4 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar öncesinde, beklenenden daha fazla ihracat düşüşü yaşaması, petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, petrol arzında önümüzdeki dönemde beklenen tüm daralmaya karşın, dünya ekonomisinin yavaşlayacağı ve bu nedenle talebin de azalacağı yönündeki tahminlerin, petrol fiyatlarındaki yükselme eğilimini sınırladığı kaydediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 81,15 ile 81,35 dolar aralığının direnç, 80,75 ile 80,95 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent Petrol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1