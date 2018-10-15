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Brent petrolün varili 81,26 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 81,26 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 80,27 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu...

Brent petrolün varili 81,26 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 81,26 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,27 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 81,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 81,26 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,90 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) cuma günü açıkladığı raporda petrol talebi tahminini düşürdü. Kurum, 2018 ve 2019'a ilişkin günlük petrol talebi tahminini 110 bin varil azalttı.

Öte yandan, İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle söz konusu ülkeden petrol alımını önemli ölçüde azaltan Güney Kore'nin eylülde bu ülkeden hiç alım yapmadığı kaydedildi. Eylül 2012'den bu yana ilk defa İran'dan hiç petrol alınmayan bu dönem sonrası, ocak-eylül arasında Güney Kore'ye İran'dan gönderilen petrol miktarı da böylece yüzde 50 azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 869'a yükseldi.

Gün içinde başta İran nükleer anlaşması olmak üzere, önemli petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar ve küresel arzı etkileyecek diğer gelişmeler takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 82,90 ile 81,75 dolar aralığının direnç, 81,20 ile 80,50 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BrentEnerjiPETROL
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