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Brent petrolün varili 84,84 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 84,84 dolardan işlem görüyor. Dün 83,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 84,88 dolardan açıldı. Brent...

Brent petrolün varili 84,84 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 84,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 84,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,04 azalışla 84,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,74 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Para Fonu, dün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekti. Raporda, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerinin, bu yıl yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirildiği ifade edildi. Gelecek yıl ise küresel büyümenin 0,2 azalacağı belirtildi.

Öte yandan, ABD'de yaşanan Hurricane Michael Fırtınası Meksika Körfezi'ndeki önemli petrol şirketlerinin çalışmalarını durdurmasına neden oldu. Ülkenin petrol üretiminin yüzde 40'ının karşılandığı bölgede şirketler önlem amaçlı platformlarını kapatarak işçilerini çekmeye başladı.

Brent petrolde, teknik olarak 84,92 ile 85,09 dolar aralığının direnç, 84,58 ile 84,75 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolİMF
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