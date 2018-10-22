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Brexit, Avrupa Yatırım Bankasına pahalıya patlayacak

- Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer: - "İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla EIB'nin 100 milyar avroluk kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz"

Brexit, Avrupa Yatırım Bankasına pahalıya patlayacak
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LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Werner Hoyer, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla EIB'nin 100 milyar avroluk kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz." dedi.

Hoyer, Avrupa Birliği'nin (AB) hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla kurulan EIB'nin Lüksemburg'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi pek çok ülkede siyasi belirsizlikler yaşandığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok taraflı küresel sistemden hızla uzaklaştığını belirten Hoyer, siyasi gelişmeler nedeniyle insanların "kaygılı" olduğunu anlattı.

Hoyer, AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinin olası bütün sonuçlarına yönelik hazırlıklar yaptıklarına dikkati çekerek, "İngiltere, EIB sermayesinin yüzde 16'sını sağlıyor ve portföyü kredi seviyemize katkıda bulunuyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla EIB'nin 100 milyar avroluk kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin EIB'ye katkılarını artırarak Brexit'in neden olacağı kredi sağlama imkanındaki azalmayı telafi edebileceklerini dile getiren Hoyer, kredilerin özellikle çeşitli altyapı yatırımları açısından önemli olduğunu söyledi.

Hoyer, EIB'nin 242 milyar avro civarında ödenmiş sermayesi bulunduğunu, kurumun kredilerini piyasalarda bono satışı yaparak fonladığını kaydetti.

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