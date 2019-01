Brexit oylaması İngiliz medyasında - İngiliz yayın kurumu BBC: - "Normalde, hükümetin bu kadar önemli bir düzenlemesinin reddedilmesinin ardından Başbakanın istifa kararı gelirdi" - The Guardian gazetesi: - "May tarihi oylamada 230 farkla mağlup oldu" - The Daily Telegraph gazetesi: - "May 2017 seçimlerini yanlış okudu. AB’yi yanlış okudu, kabineyi yanlış okudu" - Metro gazetesi: - "Bu zamana kadarki en kötü yenilgi"

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:23