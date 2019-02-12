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“Brexit'ten ekonomiye katkı beklentisi inandırıcı değil“

İngiltere Parlamentosu Hazine Komitesi, AB'den ayrılmanın ekonomik büyümeye katkı sunacağı beklentilerinin inandırıcı olmadığını açıkladı

“Brexit'ten ekonomiye katkı beklentisi inandırıcı değil“
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LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu'nun Hazine Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ekonomik büyümeye katkı sunacağı beklentilerinin inandırıcı olmadığını vurguladı.
Komiteden yapılan açıklamada, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond tarafından daha önce bütçe düzenlemeleri kapsamında açıklanan bazı beklentilerin inandırıcı olmadığı belirtildi.
Açıklamada, İngiltere'nin bütçe açığının tamamen kapatılması hedefinin inandırıcı olmadığı ve bunun hedef olarak gösterilmesinden vazgeçilmesi gerektiği bildirildi.
İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Maliye Bakanı Hammond'ın ifadesinin aksine, ekonomik büyümeye katkı sunmasının beklenmediği vurgulandı.
İngiltere'nin normal koşullarda bütçe açığını 2023-2024 döneminde kapatabileceği belirtilirken, Maliye Bakanı Hammond'ın ise başta ülkenin sağlık sistemi olmak üzere kamu harcamalarını artırarak bunu zorlaştırdığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu mali hedefin (bütçe açığının kapatılması) herhangi bir inandırıcılığı yok. Parlamento, hükümeti sorumlu tutabilir. Bir sonraki bütçe düzenlemelerinde hükümetin politikalarını ve önceliklerini doğru yansıtacak şekilde düzenlenmeli." ifadesi yer aldı.
Hazine Komitesi Başkanı Muhafazakar Partili Milletvekili Nicky Morgan, konuya ilişkin olarak, "Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) zaten düzgün bir çıkışı öngörüyor. İngiltere'nin anlaşmasız ayrılıktan kaçınmasının sonucunda gelecek tahminlerin ötesinde bir katkı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, hafta başında yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB ile ayrılık konusunda iyi bir anlaşmaya varması durumunda bunun ekonomiyi destekleyici yönde bir etki yapacağını söylemişti.
İngiliz ekonomisi geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti.
İngiltere Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklama ile 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini duyurmuştu.

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