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Brexit’te anlaşmazlık İngiliz havacılık sektörünü vurabilir

- İngiltere’nin havacılık ve uzay sektörü temsilcisi ADS’nin Üst Yöneticisi Everitt: - "Brexit’te anlaşma sağlanamaması olabilecek en kötü senaryo. Bir anlaşma sağlanmak zorunda"

Brexit’te anlaşmazlık İngiliz havacılık sektörünü vurabilir

LONDRA (AA) – İngiltere’nin havacılık ve uzay sektörü temsilcisi çatı kuruluş ADS’nin Üst Yöneticisi Paul Everitt, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılırken herhangi bir alternatif anlaşmaya varamamasının sektör üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı uyarısında bulundu.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan ADS’nin (Aerospace, Defence, Security & Space) Üst Yöneticisi Everitt, “Brexit’te anlaşma sağlanamaması olabilecek en kötü senaryo. Bir anlaşma sağlanmak zorunda.” ifadelerini kullandı.

AB ile İngiltere arasında denetimsel konuların en büyük endişe kaynağı olduğunun altını çizen Everitt, halihazırda İngiltere’de yapılan uçak parçalarının başta Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) olmak üzere Avrupalı denetim kuruluşları tarafından onaylandığını hatırlattı.

İngiltere’de üretilen parçaların güvenlik denetiminde geçmeden ve onaylanmadan uçaklarda kullanılamayacağını belirten Everitt, bu parçaları kullanan uçakların havalanmasına da izin verilemeyeceğini söyledi.

Everitt, “Bu aşırı derecede uç bir durum. Fakat uçakların havalanamayacağını söylemek korku tellalığı yapmak değil.” şeklinde konuştu.

Everitt’in açıklamalarının ardından İngiliz Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Başbakanımız iş dünyasının görüşlerini almak konusunda son derece net. AB’den ayrılırken güvence sağlamanın önemini biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin herhangi bir alternatif anlaşma konusunda uzlaşmaya varmadan gelecek yılın 30 Mart tarihinde birlikten ayrılması halinde İngiltere’de üretilen hava ve uzay sanayisi parçalarının AB denetim kuruluşları tarafından onaylanması mümkün olmayacak.

ADS’nin verilerine göre İngiltere’nin havacılık ve uzay sektörünün yıllık cirosu yaklaşık 35 milyar sterlin seviyesinde.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından İngiliz havacılık ve uzay sektörünün yıllık 2,3 milyar sterlin ek maliyetle karşılaşabileceği tahmin ediliyor.


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