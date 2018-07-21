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Brookings Enstitüsü’nde TÜSİAD iş birliğiyle konferans gerçekleştirildi

- Brookings Enstitüsü’nde TÜSİAD iş birliği ile yapılan konferansta transatlantik ilişkileri değerlendirildi - TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası: - "Güçlü bir ortaklık hem Türkiye’nin hem ABD’nin ulusal çıkarları açısından önemlidir ve geniş transatlantik ittifakının da önemli bir güç kaynağıdır"

Brookings Enstitüsü’nde TÜSİAD iş birliğiyle konferans gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Brookings Enstitüsü’nde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliği ile yapılan konferansta transatlantik ilişkileri değerlendirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Washington’da Brookings Enstitüsü’nde TÜSİAD iş birliği ile düzenlenen konferansta ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ziyaretinin ardından transatlantik ilişkilerinin durumu değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, çok taraflı liberal dünya düzeninde geliştirilen transatlantik değerlerin demokrasi, refah ve kalkınmanın yaygınlaşmasında göreceli olarak başarılı olduğunu belirterek, "Ancak artık bu eğilim hem ekonomik hem siyasal olarak sorgulanmaktadır. Türkiye’deki sorunlar da transatlantik dünyasının sorunlarından farklı değildir. Neticede demokrasi, temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkelerinde ilerleme olmadıkça, sürdürülebilir bir ekonomik gelişme sağlanamaz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendiren Kaleağası, tüm sorunlara rağmen tarihsel perspektifin önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"ABD ile modern Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden 90 yıl geçti. Türkiye-ABD ilişkileri her zaman dramatik inişler çıkışlar görmüştür, ancak her zaman sorunlarını çözebilmiştir. Güçlü bir ortaklık hem Türkiye’nin hem ABD’nin ulusal çıkarları açısından önemlidir ve geniş transatlantik ittifakının da önemli bir güç kaynağıdır.”

Brüksel’de yapılan NATO zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin değerlendirildiği konferansta NATO’nun ve transatlantik ittifakın durumu, ABD-AB ilişkileri, Brexit, Türkiye’nin konumu ve uluslararası düzenin geleceği tartışıldı.

New Yorker yazarı Susan Glasser’ın yönettiği oturuma Brookings Enstitüsü uzmanları Robert Kagan, Angela Stent, ABD-Avrupa Merkezi Direktörü Thomas Wright ile TÜSİAD Kıdemli Araştırmacısı ve Türkiye Projesi Direktörü Kemal Kirişci konuşmacı olarak katıldı.


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Brookings EnstitüsüTÜSİAD
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