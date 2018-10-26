Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Brüksel Havalimanı'nda grev

- Havalimanında bagajları yükleyen firma çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda grev
banner17

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının grev yapması nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

Brüksel Zaventem Havalimanı, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarının yarın sabaha kadar grev yapma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuşu gerçekleştiren 29 hava yolu firmasına bagaj hizmeti verdiği belirtilerek, söz konusu grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, havalimanındaki grev nedeniyle uçuşu iptal edilen ve bagajını alamayan yolcular, hava yolu şirket gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda hava yolu firmaları, Swissport veya Aviapartner'le çalışıyor. Geçen yıl 2 şirket de farklı zamanlarda greve gitmiş, bu durumdan çok sayıda yolcu etkilenmişti.

Grev, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BagajBrükselFirmaGrevHavalimanıHavayoluUçuşZaventem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1