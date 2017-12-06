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Brüksel Havalimanı'nda Yunan yolcuların aranmasına tepki

- Avrupa Parlamentosunun Yunan milletvekilleri, Brüksel Havalimanı'nda sıkı kontrollerden geçirilmelerine tepki gösterdi

Brüksel Havalimanı'nda Yunan yolcuların aranmasına tepki

BRÜKSEL (AA) - Yunanistan'dan Belçika’ya yolculuk yapan Yunanlıların Brüksel Havalimanı'nda sıkı kontrollerden geçirilmeleri tepkilere neden oldu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından, Atina'dan Brüksel'e gerçekleştirdikleri uçuşun ardından tüm yolcularla birlikte Schengen bölgesi dışından gelenlere uygulanan pasaport kontrolüne tabi tutulduklarını açıkladı.

AP Milletvekili Sofia Sakorafa, Yunanlıların aranmasının ayrımcılık olduğunu belirterek, "Almanya'nın ardından şimdi de Belçika, Schengen anlaşmasını görmezden gelerek Yunanistan'dan gelen uçuşlarda bize kontrol uyguluyor." ifadesini kullandı.

AP Milletvekili Notis Marias ise "Belçika havalimanı, Yunan yolcuları karantinada tutuyor. Brüksel Havalimanı'nda Atina-Brüksel yolcularına yasa dışı pasaport kontrolü uygulanmasından şikayetçiyim. Durumla ilgili AB Komisyonuna acil soru yönelteceğim.” değerlendirmesinde bulundu.

AP Milletvekili Georgios Kyrtsos da "Bizler, AB'nin kalbi Brüksel'de pasaport kontrolünden geçirildik." açıklamasında bulundu.

- Almanya'dan benzer tutum

Alman makamlarınca 12 Kasım'da güvenlik gerekçe gösterilerek başlatılan uygulama kapsamında, Yunanistan'dan gelen yolcu uçakları havaalanlarında özel bölümlere çekilerek tüm yolcuların üstleri ve bagajları aranmaya başlanmıştı.

Almanya, bu yıl içinde sahte pasaportlarla Yunanistan'dan Almanya'ya ulaşan yaklaşık bin kişinin geri gönderildiğini açıklamıştı.

- Schengen

Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.

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ABBrükselSchengenYunanistan
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