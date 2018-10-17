Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Reşat türk GE
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

Brüksel polisi, AB Liderler Zirvesi gününde "hastalandı"

- Belçika'da emeklilik reformunu ve çalışma koşullarını protesto eden 500'ü aşkın polis, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullandı

Brüksel polisi, AB Liderler Zirvesi gününde
banner17

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 500'ün üzerinde polis, çalışma koşulları ve emeklilik şartlarını, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullanarak protesto etti.

Brüksel Emniyet Sözcülüğü, şehirde çalışan toplam 2 bin 600 polisin 500'den fazlasının AB Liderler Zirvesi gününde hastalık izni kullandığını açıkladı.

Belçika yasalarına göre, polisler grevdeyken göreve geri çağrılabiliyor. Polisler bu engeli aşmak için greve gitmek yerine hastalık izni kullanıyor.

Hükümetin emeklilik yaşını yükselten, kıdem tazminatlarını ve ücretli hastalık izinlerini düşüren reform paketini protesto eden polisler, çalışma koşullarının da düzeltilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Brüksel'de, her yıl çok sayıda liderler zirvesi düzenleniyor.

İhtiyaç duyulduğunda zirvelerin güvenliği için Brüksel polisine diğer şehirlerden takviye yapılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrükselHastalık IzniPolisPROTESTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1