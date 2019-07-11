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Brüksel'de çiftçilerden ticaret anlaşması protestosu

- Brüksel'de çiftçiler, AB-MERCOSUR ticaret anlaşması karşıtı gösteri düzenledi

Brüksel'de çiftçilerden ticaret anlaşması protestosu
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BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile imzalamayı planladığı ticaret anlaşmasıprotesto etti.

Çiftçi Grupları Birleşik Federasyonu'nun (FUGEA) çağrısı üzerine Brüksel'deki Schuman Meydanı'nda toplanan çok sayıda çiftçi, AB-MERCOSUR ticaret anlaşması karşıtı protesto düzenledi.

AB kurumlarının önündeki yolları traktörleriyle kapatan protestocular, "MERCOSUR tarımın ölümü demek", "MERCOSUR'la tarım, iklim, çevre ve tüketiciler kaybeder" yazılı afişler açtı.

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde haziran ayında uzlaşı sağlanmıştı.

Çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltması öngörülen anlaşma, Avrupalı çiftçileri rahatsız etmişti.

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ABAvrupaBrükselçiftçiMERCOSURPROTESTOTicaret Anlaşması
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