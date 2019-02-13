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Brüksel'de grev kaosu

- Belçika'da çalışanların 24 saatliğine greve gitmesi nedeniyle ulaşım, eğitim, posta, belediye ve sağlık hizmetleri aksadı - Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılan bütün ticari uçuşlar iptal edildi - NATO toplantısına katılacak bakanların uçuş rotaları değişti

Brüksel'de grev kaosu
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BRÜKSEL (AA) - Belçika'da çalışanların 24 saatliğine greve gitmesi nedeniyle ulaşım, eğitim, posta, belediye ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşandı.

Belçika'da çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar 1 günlük grev başlattı.

Grevin uçuşlarda yaratacağı belirsizlik nedeniyle Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu ülke hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattı. Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılan bütün ticari uçuşlar ve kargo seferleri iptal edildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı gününe denk gelen grev nedeniyle, ittifak üyesi ülkelerin delegasyonlarını taşıyan uçuşların rotaları değişti veya erkene alındı. Pek çok savunma bakanı Belçika'ya yakın bölgelerdeki havalimanlarına inip başkent Brüksel'deki karargah binasına araçlarla geçti.

Demir yolu sektörü çalışanlarının da greve katılması nedeniyle Belçika'daki tren seferleri önemli ölçüde aksadı.


-Brüksel'de toplu ulaşım durdu


Grev, Brüksel'de toplu ulaşımı da durma noktasına getirdi. Şehirdeki pek çok otobüs ve tramvay hatlarında seferler yapılmazken, sadece bir metro hattı kısıtlı hizmet sundu. Normal günlerde çok kısa aralıklarla seferlerin bulunduğu metrolarda tren, 15-20 dakikada bir istasyonlara ulaştı.

Posta, hastane, belediye görevlileri ve öğretmenlerin de greve katılması nedeniyle ülke çapında kamu hizmetleri kesintiye uğradı.

Belçika'da bir süredir işçi ve işveren temsilcileri arasında devam eden, çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları, 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.

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