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Brüksel'de öğrencilerden çevre protestosu

- Belçika'nın başkentinde 30 bin civarında öğrenci iklim protestosunda bulundu

Brüksel'de öğrencilerden çevre protestosu
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BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 30 bin kadar öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği "İklim için Gençlik" temalı protestolar kapsamında 30 bin kadar lise ve üniversite öğrenci Brüksel'in merkez tren istasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak Avrupa Parlamentosuna (AP) yürüyüş gerçekleştirdi.

Belçika hükümetinden sosyal olarak adil çevre politikası talebinde bulunan göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Çevreyi kirletenlerin daha fazla vergi ödemesini isteyen protestocular, federal hükümetin hukuki bağlayıcılığı olan iklim planı hazırlanmasını talep etti.

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