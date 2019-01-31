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Brüksel'de öğrencilerden iklim protestosu

- Yaklaşık 15 bin lise ve üniversite öğrencisi, iklim politikalarını protesto etti

Brüksel'de öğrencilerden iklim protestosu
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BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yaklaşık 15 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği "İklim için Gençlik" temalı protestoların 4'üncüsü kapsamında yaklaşık 15 bin lise ve üniversite öğrencisi, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş düzenledi.

Belçika hükümetine küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik vermesi çağrısında bulunan göstericiler, iklim planı hazırlanmasını talep etti.

Bu arada, Brüksel'de 4 haftadır öğrenciler her perşembe günü iklim protestosu düzenliyor. Söz konusu protestoların önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

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BelçikaBrükselçevreIklimPROTESTO
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