Brüksel'de Türkiye-AB

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan, "Ekonomi açısından rakamların net bir şekilde gösterdiği üzere Avrupa ile ciddi bir stratejik ilişki devam ediyor." dedi.

Karahan, Brüksel'de AB kurumları, düşünce kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

İş dünyasından geniş bir heyetle Brüksel'e ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Karahan, "Ekonomi açısından rakamların net bir şekilde gösterdiği üzere Avrupa ile ciddi bir stratejik ilişki devam ediyor." diye konuştu.

Karahan, AB ve Türkiye arasında ekonominin bir diplomasi aracı olarak kullanılmasının önemine dikkati çekerek, gündemlerinde vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi gibi başlıkların olduğunu söyledi.

- Siyasi tansiyon düştü

AB kurum ve yetkilileriyle kasım ayında da temaslarda bulunduğunu anımsatan Hatice Karahan, "Bugün görüşmelerimiz çok daha olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Türkiye ve AB arasında siyasi tansiyonun düştüğünü söylemek mümkün." diye konuştu.

Karahan, gerçekleştirdikleri temaslarda ekonomik ilişkileri güçlendirmenin her iki tarafa da faydalı olacağını ve ilişkileri çeşitli boyutlarda sürdürmenin gerekliliğini vurguladıklarını anlattı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Özlem Özyiğit de hükümetin gerçekleştirdiği son yasal düzenlemelerle yabancı yatırımcıların önündeki pürüzlerin kalktığını dile getirdi.

Türkiye'de gerçekleşen yabancı yatırımların çoğunun AB üyesi ülkelerden geldiğini anımsatan Özyiğit, Gümrük Birliği güncellemesini yakından takip ettiklerini belirtti.