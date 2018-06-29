BTB'de mayıs ayında 297 milyon liralık işlem yapıldı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsasında (BTB) mayıs ayı işlem hacmi, 297 milyon 122 bin lira olarak gerçekleşti.

BTB kayıtlarına göre, mayısta en yüksek işlem hacmi 138 milyon 307 bin lirayla bitkisel-hayvansal gıda maddelerinde kaydedildi. Bunu 30 milyon 44 bin lirayla bitkisel yağlar, 29 milyon 112 bin lirayla hububat ve 25 milyon 767 bin lirayla küspeler izledi.

Ayrıca, canlı hayvanlarda 19 milyon 242 bin, kotasyon dışı maddelerde 17 milyon 383 bin, hububat mamullerinde 13 milyon 624 bin, yağlı tohumlarda 13 milyon 192 bin, ham derilerde 3 milyon 296 bin, hayvansal yağlarda 2 milyon 681 bin, orman mahsullerinde 2 milyon 617 bin, tekstil ham maddelerinde 955 bin, bakliyatta 742 bin, yaş ve kuru meyvelerde 133 bin ve çeşitli maddelerde 27 bin lira tutarında işlem yapıldı.

BTB'de geçen yılın aynı ayında işlem hacmi, 178 milyon 244 bin lira olarak gerçekleşmişti.