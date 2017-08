BTK 17 yaşında

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK'nın 17. kuruluş yıl dönümünü "5G Vadisi-Açık Test Sahası" ile taçlandırdıklarını belirterek "5G mobil teknolojilerinin birkaç yılda tüm dünyada kullanılmaya başlanması bekleniyor. Hedefimiz, ülkemizin de bu yarışta var olması, dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesi." dedi.

Sayan, BTK'da düzenlenen kurumun 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, 4,5G ihalesi ve 15 Temmuz gibi hem birbirinden çok farklı hem de birbirinden çok kritik iki farklı sürecin yaşandığını anımsatarak, 4,5G ile Türkiye'nin kazandığı gelişim ivmesinin sadece bilişim değil bütün sektörlerde kendisini gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini söyledi.

Nisan 2016'da düzenlenen 4,5G lansmanını takip eden süreçte başlattıkları 5GTR Forumu çalışmalarının 5G Vadisi-Açık Test Sahası ile yine gündemlerinde olduğunu dile getiren Sayan, paydaşlarla bu yoldaki yürüyüşlerine devam ettiklerini bildirdi.

Sayan, 17. yıllarını "5G Vadisi-Açık Test Sahası" ile taçlandırdıklarını ifade ederek uluslararası standartları son dönemde belirlenen yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G’ye yönelik araştırma ve çalışmaların tüm dünyada hızla devam ettiğini, 5G mobil teknolojilerinin birkaç yılda tüm dünyada kullanılmaya başlanmasının beklendiğini kaydetti.

Sayan, BTK olarak hedeflerinin, Türkiye'nin de bu yarışta var olması, dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesi olduğunu dile getirdi.

Bu hedefler doğrultusunda "5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü"nün imzalanmasıyla "5G ve Ötesi" için ihtiyaç duyulan Ar-Ge, Ür-Ge test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Sayan, "Böylece Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en erken geçen ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda BTK olarak, 5G ve Ötesi ekosisteminin oluşturulması için çalışmalarımızda önemli bir safhayı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Sayan, 5G Vadisi-Açık Test Sahası olarak hayata geçen projeyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkeleri, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binası başta olmak üzere şehir hastaneleri, alışveriş merkezleri ve diğer büyük kamu binaları gibi yerleşimlerde başta haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji olmak üzere birçok endüstri için çözüm sunacak hizmet, ürün ve uygulamalar geliştirileceğini belirterek "Bu alan, sadece haberleşme sektörünün değil, aynı zamanda 5G ve Ötesi teknolojilerle haberleşme teknolojilerinin daha fazla kullanılacağı dikey endüstriler olarak adlandırılan bilgi, eğlence, sağlık, enerji, ulaşım ve tarım gibi sektörleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bölgenin, Türkiye'nin geleceği olan yüz bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapması da amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

5G Vadisi'nde, BTK, üniversiteler ve işletmecilerin iş birliğine yakın zamanda ekipman üreticilerinin de dahil olacağını dile getiren Sayan, şöyle devam etti:

"5G ve Ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve testlerinin yapılacağı bir altyapı kurulacak. Akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri ve start-up'lar gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkes bu açık test sahasından faydalanabilecek ve kullanacak. 5G Vadisi-Açık Test Sahası, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlayacak. Saha, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş birlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkan, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkanları oluşturarak istihdama katkı sağlayacak."

- "İnternet dikensiz gül bahçesi değil"

İnternetin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra bazı handikapları da beraberinde getirdiğine değinen Sayan, "İnternet dikensiz gül bahçesi değil." dedi. İnternetin riskleriyle gençler ve çocukların da muhatap olduğunu vurgulayan Sayan, sanal dünyanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin bilimsel çalışmalarla irdelenmeye başlandığını ve bu tip araştırmaların hızla artacağını bildirdi.

Sayan, şöyle konuştu:

"Teknolojik ilerlemenin getirdiği imkanlar, iç kişilik çatışmalarından başlayarak algı operasyonlarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede sorunlar üretiyor. Birlikte yaşama kültüründen nezaket algısına kadar her şeyin titizlikle oluşturulduğu bir medeniyetin evladı olarak sanal dünyanın bir felsefe ihtiyacı içinde olduğunu söyleyebilirim. İnsanlık ortak paydasında buluşmak üzere yalanın her yerde yalan, iftiranın her yerde iftira, dedikodunun her yerde dedikodu, röntgenciliğin her yerde röntgencilik ve daha birçok kötü özelliğin her yerde kötü olduğunun altını çizme zorunluluğumuz var. Bu noktada dünyada terör destekçiliğinin internet ve sosyal medya üzerinden kendisine alan bulduğunu ve bu yeni medyayı adeta kendi basın organı gibi kullandığını da vurgulamak yerinde olacak."

BTK olarak internetin bir özgürlük alanı olduğunu bildiklerini, özgürlüklerin yanında olduklarını ve olacaklarını belirten Sayan, bunu suistimal eden uluslararası terör örgütlerine ve onlara destek veren manipülasyon odaklarına kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.

Sayan, bilişimde yerli ve milli üretimin önemine de işaret ederek "5G'ye giden yolda, özellikle kritik altyapılarda bir üretim ekosistemi oluşturmak olmazsa olmazımızdır." ifadesini kullandı.

- "Yeni tüketici hakları yönetmeliğiyle elektronik aboneliğin önü açılacak"

BTK tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Sayan, ithal edilen tüm haberleşme cihazlarının BTK laboratuvarlarında test edildiğini ve güvenli görülenlere bu konuda izin verildiğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek yeni Tüketici Hakları Yönetmeliği ile elektronik aboneliğin önünün açılacağını kaydeden Sayan, haberleşme teknolojileri özelinde geniş bantla ilgili 2023 hedefleri arasında; her hane ve iş yerine yeni nesil teknolojiler aracılığıyla geniş bant erişiminin sağlanması, geniş bant abone sayısının 83 milyona ulaşması, 16-74 yaşındaki nüfusun yüzde 80'ine geniş bant internet kullanımının sağlanması gibi konular yer aldığını kaydetti.

Sayan, konuşmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü'nü imzaladı.