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BTK 17. yaşını '5G' ile taçlandıracak

BTK'nın 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, "5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü" imzalanacak.

BTK 17. yaşını '5G' ile taçlandıracak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Türkiye’nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en erken geçen ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda "5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü" imzalanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK'nın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleşeceği 15 Ağustos Salı günü imzalanacak protokolle Türkiye, 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirileceği önemli bir platforma kavuşacak. Uluslararası standartları belirlenen yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G'ye yönelik araştırma ve çalışmalar tüm dünyada hızla devam ederken, 5G mobil teknolojilerinin birkaç yıl içinde tüm dünyada kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Türkiye'nin de dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini hedefleyen BTK, bu hedefler doğrultusunda "5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü" imzalanmasıyla 5G ve ötesi için ihtiyaç duyulan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Üretim Geliştirme (Ür-Ge), test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesini hayata geçirecek.

5G Vadisi Açık Test Sahası olarak hayata geçecek projeyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkeleri, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binası başta olmak üzere şehir hastaneleri, alışveriş merkezleri ve diğer büyük kamu binaları gibi yerleşimlerde; haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için çözüm sunulacak, hizmet, ürün ve uygulamalar geliştirilecek.

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5GBTKTeknoloji
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