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BTK idari yaptırımlarında düzenleme

ANKARA (AA) - Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak....

BTK idari yaptırımlarında düzenleme
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ANKARA (AA) - Elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan, şebeke sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, yetkilendirme devri, hisse devri, birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerle acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.

Teknik altyapının kurulması, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi durumları dışında yetkilendirmesi iptal edilen şirketlerle söz konusu şirket hisselerinin en az yüzde 10'una sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleriyle tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler iptal edilen yetkilendirme konusunda 3 yıl süreyle yeniden yetkilendirilmeyecek. Bu sürenin sonunda yeniden yetkilendirme için ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra iptal sebebinin ortadan kalkması şartı aranacak.

Yönetmelik hükümlerinin zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kıyasen uygulanacak. İhlalin yıllara yaygın olması durumunda tespit edildiği yıl içinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre idari yaptırım uygulanacak.

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Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuIdari YaptırımlarResmi Gazete
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