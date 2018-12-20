ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin oyun alanında tüketici, hizmet alan ve ithal eden olmaması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin oyun ihracatının yükselmesi için çalışıyoruz. 2018'i dijital oyun pazarı için dönüm noktası olarak kabul ediyoruz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "BTK Oyun Maratonu ve Kristal Piksel Ödül Töreni"nde, dijital teknolojilerin, içerdiği risklerle birlikte fırsatı da beraberinde sunduğunu söyledi.

Dijital dönüşümün hızla ilerlediğini ifade eden Sayan, "Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka ve inovasyonun konuşulduğu dijital bir çağda, teknolojiye uzak durmak düşünülemez." diye konuştu.

Sayan, çocukların teknolojiyle tanışacağını, kullanacağını ama asla onun bağımlısı olmayacağını vurgulayarak, onları geleceğe uygun şekilde yetiştirirken, dijital tehlikelerden de korumak gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin oyun alanında tüketici, hizmet alan ve ithal eden olmaması gerektiğine işaret eden Sayan, "Ülkemizin oyun ihracatının yükselmesi için çalışıyoruz ve 2018'i dijital oyun pazarı için dönüm noktası olarak kabul ediyoruz. Mobil oyunların toplam pazar hacmi dünyada 150 milyar dolar seviyesine yaklaştı." ifadesini kullandı.

- "Dijital oyunlar, çalışılması gereken bir alan"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da insanın dijital ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşabildiğini, paylaşım yapabildiğini, onu depolayabildiğini ve önceden fiziksel olarak oynanan oyunların günümüzde dijital ortama taşındığını anlattı.

Günümüzde dijital oyunların hayatın önemli bir bölümünü kapsadığına dikkati çeken Karagözoğlu, şöyle devam etti:

"Geleneksel oyun anlayışıyla büyümüş ve dijital teknolojilerle sonradan tanışmış, dijital göçmen olarak tanımlanan insanlar bile günümüzde dijital oyunlar oynuyor. Oynamanın verdiği keyif ve heyecanın yanı sıra oyuna ve oyun nesnelerine ulaşma kolaylığı da dijital oyunları giderek ilgi odağı haline getiriyor."

Karagözoğlu, BTK olarak çocukların internetin avantajlarından etkin ve verimli şekilde faydalanmalarını sağlarken, onları risk ve tehditlerden korumanın çeşitli yollarını bulmak, güvende olmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Oyun dünyasının getirdiği fırsatları ve çocuklara katabileceği vizyonu ortaya çıkarmak için de çalıştıklarını belirten Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuk ve gençler için görsel dikkat, kıyas yeteneği, hızlı ve doğru karar alma, stratejik düşünme, analiz, yüksek konsantrasyon, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili bir şekilde kullanma, planlı hareket etme gibi konularda destekleyici, eğitsel dijital oyunlar üzerine çalışmalarımızı başlattık. Bununla birlikte okullarda kullanılmak üzere öğrencilerin sosyal sorumluluk ve araştırma yeteneklerini geliştirici bir oyunlaştırma projesi üzerindeki çalışmalarımızda da sona yaklaştık."

Dijital oyunların, oynayarak öğrenme, çocuk gelişimine etkileri ve sosyal iletişim gibi yönlerden katkılar sunduğunu vurgulayan Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Oyunlardaki şiddet, müstehcenlik ve kumara teşvik gibi içerikler dijital oyunların özellikle çocuk ve gençler üzerinde oluşturabileceği zararların başını çekiyor. Dijital oyunlar her kısmıyla çalışılması ve analiz edilmesi gereken bir alandır. Bu alanda yapılan her türlü üretim, tasarım ve bilinçlendirme çalışmalarını önemli görmekteyiz. Ailelerimizin, medyamızın, eğitimcilerimizin de destek ve katılımlarına ihtiyacımız var. Çocuklarımızı hem korumak hem de onların oyun dünyasında zevkle vakit geçirmelerini sağlamak mümkün. Yeter ki doğru mesajları verelim, dikkatli ve sürekli bir iletişim içinde olalım."



Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kerem Onar, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Ali Erkin de törende sektörü değerlendirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.