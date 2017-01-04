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BTK siber güvenlik elemanı alacak

- BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde istihdam edilmek üzere personel alacak - Yarışmayla alınacak personelde, mezuniyet ve tecrübe şartı aranmayacak - BGD Başkanı Atalay: - "Siber güvenlik uzmanı açığının giderilmesi ve bu alanda yerli ve milli çözümlerin kullanılması, ulusal güvenliğimiz açısından bir zorunluluk"

BTK siber güvenlik elemanı alacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) görevlendirilmek üzere personel alacak. Düzenlenecek yarışmayla alınacak personelde, mezuniyet ve tecrübe şartı aranmayacak.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM, ülkenin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin zayıflatılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve ilgili aktörlerle paylaşılmasına yönelik hizmet veriyor.

Siber ortamda ortaya çıkan tehditlerle ilgili ihbarları değerlendiren merkez, tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları, kuruluşlar ve özel kişilerle koordinasyonun sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

- Mezuniyet ve tecrübe şartı aranmayacak

Mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın, bilgi ve yeteneklerin yarışmayla ölçülmesi yöntemiyle belirlenecek personel, Kurumun imkan ve ihtiyaçları çerçevesinde USOM’da istihdam edilecek.

Kurum, ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesine gönüllü katkı sağlayacak kişilerle de çalışacak.

Adaylar, "https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuracak.

- "Son derece gerekli ve faydalı bir girişim"

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi̇ Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak BTK’nın bu girişimini son derece gerekli ve faydalı bulduklarını söyledi. Atalay, bilgi teknolojileri ve i̇letişim sektörünün düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak BTK'nın sektörün hem hizmet kalitesinden hem de güvenliğinden sorumlu olduğuna işaret etti.

Kurumun siber güvenlik alanında daha aktif bir pozisyon almasının aynı zamanda görevinin gereği olduğunu, ülke güvenliği açısından da önem arz ettiğini belirten Atalay, "Ülkemizdeki siber güvenlik ürün ve çözümlerinin çok büyük kısmı ithal kaynaklı. Ayrıca ciddi bir siber güvenlik uzmanı açığı var. Bu iki konu ülkemiz açısından hayati riskler oluşturuyor. Tüm dünyada yaklaşık 1 milyon kişi olan siber güvenlik uzmanı açığı, ülkemizde yaklaşık 10 bin civarında. Bu açığın giderilmesi ve bu alanda yerli ve milli çözümlerin kullanılması, ulusal güvenliğimiz açısından bir zorunluluk. BTK elindeki maddi imkanları (Ar-Ge fonu gibi) da kullanarak bu konularda gerekli destek ve teşvikleri bir an önce harekete geçirmeli." diye konuştu.

Atalay, ülkede bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında farkındalığın artırılması, bilgi ve bilinç seviyesinin geliştirilmesi için son 10 yıldır çok sayıda faaliyet yürüten Bilgi Güvenliği Derneğinin, BTK’nın bu misyonunu gerçekleştirmesinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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BTKSiber GüvenlikUSOM
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