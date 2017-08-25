BTK'dan MNG Kargo'nun hisselerinin devrine izin

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından MNG Kargo'nun yüzde 100 hissesinin Lastmile Kargo AŞ'ye devredilebilmesine izin verildi.

BTK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, teknoloji ve iletişim sektörünün gelişimi, internetin yaygınlaşması ve akıllı telefonların günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin, hükümetlerin ve ticaret erbabının artan oranda çevrimiçi hizmetlere yönelmesine sebep olduğu belirtildi.

Bu değişimin geleneksel iş yapma modellerini zayıflattığı, tüm sektörleri derinden etkilediğine işaret edilen açıklamada, sayısallaşmanın etkilediği sektörlerden birisinin de posta sektörü olduğu vurgulandı.

İnsanların mektup göndermek yerine sayısal alternatiflere yönelmesi ve bazı ülkelerde pazarın serbestleşmesinin posta kalemlerini etkilediğinin ifade edildiği açıklamada, BTK'nın posta sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi hususlarında yetkili kılındığı anımsatıldı.

Posta Hizmetleri Kanunu'nun yayımlandığı tarihten bugüne kadar geçen süreçte Kuruma başvuruda bulunan 32 şirkete yetki belgesi düzenlendiği, Türkiye posta sektöründe PTT dahil 33 posta hizmet sağlayıcısının faaliyet gösterdiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki hizmet sağlayıcıların sadece posta hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 2016'da 4 milyar lirayı aşmış durumdadır. Posta sektörünün önümüzdeki dönemde elektronik ticaretin de gelişimiyle daha da ilerlemesini bekliyoruz. Son zamanlarda Türkiye posta sektörünün önde gelen hizmet sağlayıcılarına yabancı sermayenin yoğun ilgisinin olduğu gözlemlenmektedir. Kurumumuz posta sektöründe faaliyet gösterecek şirketleri yetkilendirmesinin yanı sıra bu şirketlerin hisse devri, birleşme ve devralma taleplerini de değerlendirmekte, uygun görülmesi halinde gerekli izinler verilmekte, söz konusu izinleri verirken hizmet sağlayıcılarının sermaye şartları, bölge teşkilatlanması, milli güvenlik ve kamu düzeni gerekliliklerine uyup uymadıkları gibi hususları da değerlendirmektedir."

Türkiye'nin önemli hizmet sağlayıcılarından MNG Kargo'nun hisse devir talebinin Kurumca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, 23 Ağustos'ta MNG Kargo'nun yüzde 100 hissesinin Türkiye'de kurulan Lastmile Kargo AŞ'ye devredilebilmesine izin verildiği ifade edildi.