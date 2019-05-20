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BTK'den drone cezası

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, test edilen drone cihazının ilgili mevzuattaki temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle üretici firmaya idari para cezası verildi.Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına...

BTK'den drone cezası
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ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, test edilen drone cihazının ilgili mevzuattaki temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle üretici firmaya idari para cezası verildi.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Ervin Coşkun Refleks İthalat ve İhracat Spor Malzemesi Toptan Ticaret firmasının üreticisi olduğu DJI marka HANTOM 3. Professional (W323B) model drone cihazlarından numune alınarak, Piyasa Gözetim Laboratuvar Müdürlüğünde test edildi.

Test raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un, "ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri"ne ilişkin düzenlemelerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle firmaya 11 bin 13 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan BTK, diğer ilanıyla da idari ücret ile Evrensel Hizmet Katkı Payı borcu bulunan ve son ödeme tarihi geçmesine rağmen ödeme yapmayan firmaların isimlerini duyurdu.

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