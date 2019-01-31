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BTK'den Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritası

- BTK'nin 2019-2023 Stratejik Planı'nda, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedefler belirlendi - Bu kapsamda yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici mekanizmalar oluşturulacak - Elektronik haberleşme altyapısı ve kritik altyapılar siber tehditlere karşı korunacak - Makineler arası haberleşme ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi dijital teknolojilerin teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınacak

BTK'den Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritası
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ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedeflerini belirledi.

AA muhabirinin, BTK'nin 2019-2023 Stratejik Planı'ndan yaptığı derlemeye göre, bilgi ve iletişim sektöründe Türkiye'yi uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırma vizyonuyla faaliyet gösteren Kurum, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracak.

Ülkenin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedeflerini belirleyen Kurum, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekeleri ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ile fiber altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.

Bunun için, erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişliliği gözetilerek azamileştirilmesi, mevcut fiber ve kablo altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınarak, fiber erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı kırsal bölgelerde alternatif teknolojik çözümler teşvik edilecek.

Toptan genişbant erişim pazarlarındaki rekabetin artırılması, fiber altyapı kurulumu ve ortak altyapı kullanımını kolaylaştıracak elektronik altyapı bilgi sistemleri hayata geçirilecek, yüksek hızlı genişbant internet hizmetlerinin kalitesi iyileştirilecek.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurularak ülke çapında faaliyete geçirilecek.

- 5G ve nesnelerin interneti

Yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek, Türkiye'de kullanılması, bu alanda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri, yerli ve milli üretimin kullanımının geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici mekanizmalar oluşturulacak.

5G için kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumu kolaylaştırılacak. 5G hizmetini sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyaçları tespit edilerek, bu alanda alınacak tedbirler belirlenecek. Üniversite ve özel sektörle 5G teknolojisini geliştirmek için iş birliği yapılacak. Uluslararası kuruluşların 5G'ye yönelik standardizasyon çalışmaları incelenerek, ulusal mevzuatla uluslararası standartlar uyumlaştırılacak.

Yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetleri, yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri kapsamında desteklenecek.

Makineler arası haberleşme ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi dijital teknolojilerin teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

- Siber tehditlere karşı daha hızlı tedbir alınacak

Şebeke, bilgi güvenliğinin sağlanması ile ulusal siber güvenliğin artırılmasına yönelik imkanların geliştirilmesi ve elektronik ortamda kullanıcı güveni oluşturulacak. Kurum bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliği artırılacak.

Siber tehditlerin hızlıca tespit edilerek, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirler alınacak.

Siber tehditlerle mücadele kapsamında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler takip edilerek, yeni teknolojilerin USOM'un faaliyetleri kapsamında kullanılması sağlanacak.

Zararlı yazılım analizi, dijital kayıt incelemesi, servis izleme, zararlı bağlantı tespiti, sızma testleri, alarm üretme, uyarı yapılarak, elektronik haberleşme altyapısı ve kritik altyapılar siber tehditlere karşı korunacak.

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetleri sürdürülecek.

Sektör ihtiyaçları dikkate alınarak ulusal siber güvenliğe ilişkin mevcut düzenlemeler güncellenecek ve yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

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Bilgi Teknolojiler Ve İletişim KurumuBTKStratejik Plan
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