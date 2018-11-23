BTM girişimcileri sahne aldı 2018 yılının II. Güçlendirilmiş Hızlandırma Kampı sonrasında BTM Sahne düzenlendi. Etkinlikte 8 BTM girişimcisi sahne alarak yatırımcılara projelerini anlattı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın dördüncü BTM Sahne’sini gerçekleştirdi.

Tam 12 hafta süren II. Güçlendirilmiş Hızlandırma Kampı’nın ardından 8 girişimci BTM’nin Fulya’daki merkezinde sahne alarak projelerini İTO üyesi yatırımcılara anlattı. Toplam 18 BTM girişimcisi de stand açarak projelerini tanıtma fırsatı buldu.

Sunumlar öncesinde konuşan BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, “İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulup, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) da desteğini alarak yola çıktığımızda önemli çalışmalara imza atacağımızı biliyorduk. Aradan 1,5 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ciddi işleri gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz bu yola çıkarken, girişimcilerin buluşma noktası olmayı planlıyorduk, büyük ölçüde başardık. Gelecekte yolunu bulmaya çalışan yatırımcılara ışık tutmayı hedefliyorduk, büyük ölçüde gerçekleştirdik. Artık StartUp’ların bir yatırım aracı olmasına vesile olduk.

Bu sayede akıllı yatırım fırsatları bakımından girişimcilik cazibe noktası oldu. BTM de ticarileşebilir tüm yenilikçi iş fikirlerinin odağı oldu. Başta BTM vizyonunu ortaya koyan İstanbul Ticaret Odası ve değerli başkanımız Şekib Avdagiç ile Yönetim Kurulu üyelerimize, bu işlerin gerçekleştirilmesinin gizli kahramanları olan ekip arkadaşlarıma, beraber yürüdüğümüz girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



“Yeni proje yakında açıklanacak”

Yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Elbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje girişimcinin kendisini baz alan, eğitim, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri gibi faaliyetlerle 16 hafta sürecek bir programı kapsıyor. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığı, Teknopark İstanbul’un iştiraki ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile bu projeyi uygulamaya koyacağız. Küresel düzeyde ses getirecek bir proje olmasını planlıyoruz. Detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.”





İşte sahne alan girişimler

Konuşmaların ardından girişimciler projelerini BTM Sahne’de yatırımcılara anlattı. BTM Sahne’de sunumları yapılan projeler şöyle:

E.F.E. –Sibel Altınöz

Çocukların ayrıcalıklı eğitim alabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koymasını sağlamayı hedefleyen bir ekosistem. Veli, banka, okul ve üye iş yerlerinin çocukların eğitim hayatı için kaynak oluşturmalarını amaçlıyor.

Kumbaravan – Şivan Adalı

Yazılımı, kültür ve sanata özgü, değişen şartlar doğrultusunda eğitim sektöründe yer alan öğrencileri daha fazla kapsayacak şekilde gelişmekte ve farklılaşmakta olan tüm dünya ülkelerine örnek teşkil edecek bir Kültür Sanat Portalı olması amaçlanıyor. İnsanların kültür sanat etkileşimini ve salonların doluluk oranlarını artırmayı amaçlayan sosyal bir girişim.

Digime3D - Derya Kavarna

Üçboyutlu vücut tarama teknolojisini, geliştirdiği yazılım ve özel donanımlarla birleştirerek taşınabilir ve düşük maliyetli hale getirerek, tüm vücut ölçülerinin otomatik olarak alınmasını ve bu verilerin kolaylıkla takip edilmesini sağlamaktadır.

Öğrenci Kariyeri – Olcay Aksoy

Üniversite öğrencileri ile şirketleri bir araya getiren kariyer odaklı içerik platformu.

Bonarego – Aslı Yılmaz

Bireysel seyahat eden turistlere yönelik, ziyaret öncesinde telefona indirilebilen, bu sayede gidilen şehirlerdeki görülmesi gereken yerlerin video & audio içerikli turlarla rahatlıkla gezilebilmesini sağlayan mobil uygulama.

Yolda – Serkan Üçpınar

Yolcuları tek bir takside birleştirerek, daha ucuz, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk gerçekleştirmelerini sağlayan akıllı telefon uygulaması. Yolcunun araçta tek başına olması durumunda bile yüzde 7 indirimli seyahat imkanı sağlıyor.

Tıkla Kutla – Murat Tepe

Organize edecekleri etkinliklerle ilgili hizmet almak isteyenlerle bu konuda hizmet sağlayan tedarikçileri buluşturan, müşterilerin tedarikçi fiyat, puan ve yorumlarını kıyaslayarak karar verebilecekleri, hizmetleri anında kişiselleştirerek sepete atıp, kredi kartlarıyla taksitli ödeme yapabilecekleri bir online pazar yeri platformu.

Lifount – Şafak Öktem

E-Ticaret, ön muhasebe ve muhasebe sistemlerinin paket halinde sunulduğu, tek panel üzerinden yönetilebilen ve firma harcamalarının otomatik olarak muhasebeye aktarıldığı hepsi bir arada sistem.

