"BTM olarak her yaştan girişimciye destek veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı, "BTM olarak her yaştan girişimciye destek vermek amacıyla yola çıktık." dedi.

Elbaşı, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek için kurduğu BTM ile bilim odaklı çocuk ve genç kuluçka merkezi Fikir Değirmeni düzenlediği Fikir Sahnesi'nde konuştu.

BTM olarak her yaştan girişimciye destek vermek amacıyla yola çıktıklarını belirten Elbaşı, "Bu yolculukta 7 yaşındaki çocuklarımızın fikirlerini de 77 yaşındaki dedelerimizin fikirlerini de aynı titizlikle dikkate alıyoruz. Kapımız her yaştan yenilikçi iş fikri olan girişimciye her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikir Değirmeni olarak hedefimiz, araştırarak öğrenen, deneyimleyerek kendini geliştiren bireyler yetiştirmek. Sahip olduğumuz en değerli insan kaynağı olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, onları geliştirme imkanıyla buluşturarak geleceğin bilim insanlarına katılmalarına yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Bu yolda daha çok çocuğa ulaşmak için ekip olarak çok çalışmaktayız. Bizlere destekleri için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne teşekkür ederiz."





- Çocuk girişimciler fikirlerini yatırımcılarla paylaştı





Yaşları 11 ila 15 arasında değişen çocuk girişimciler, evsel atıkların geri kazanımı için ev halkını bilinçlendirici videolardan, çocukların kendi çizgi filmlerini yapabilecekleri platforma, kitapları online ortama taşıyarak çocuklara yük olan okul çantalarının ortadan kaldırılmasından, özgüveni yüksek çocukların yetiştirilmesine, doğru meslek seçimlerinden, sokak hayvanlarının sığınabileceği evlere kadar geliştirdikleri projeler ile gelecek için umut vadetti.

Çocuklar yenilikçi iş fikirlerini BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen Fikir Sahnesi'nde yatırımcılar ile paylaştılar.

Fikir Sahnesi'nde ise 10 çocuk girişimcinin isimleri ve projeleri şu şekilde:

Defne Dursun, evsel atıkların değerlendirilmesini sağlamak için "DIY Center" iş fikrini geliştirdi. Maya Özgür ise yerli çizgi filmleri ve ögelerini artırmak, ailelere daha çok seçenek sunabilmek için bir platform iş fikri geliştirdi. İş fikri kapsamında çocukların kendi karakterlerini oluşturabilecekleri, onları canlandırabilecekleri bir platform oluşturacak.Yusuf Avcı da ağır çantaların çocuklarda sağlık problemlerine neden olmasından dolayı bir iş fikri geliştirdi. Muzaffer Utku Gencay, aile içerisindeki eğitimi artırmak, özgüveni yerinde, iletişimi güçlü bireyler yetiştirmek için aile danışmanlık iş fikrini geliştirdi. Bu model ailelere çocukları ile nasıl iletişim kurabileceklerine yönelik planlar ve programlar hazırlayacak.

Muhammed Talha Vardi Süreğen, hastalığı olan öğrencilere online eğitimin verileceği "Sen de Başarırsın" adlı platformu kuracak. Efe Hüseyinoğlu, küçük yaşta doğru meslek seçimine yönlendirmek, öğrencilerin yeteneklerini belirleme konusunda yardımcı olmak için "Hayal Mentorum" adlı platformu geliştiriyor.

Reyhan Güllüce, Türkiye'de sokak hayvanlarının durumu kötüye gittiği için bir sistem geliştirdi. Bu sistem kapsamında sokak hayvanları için Otomatik Hayvan Evi (OHE) geliştirecek.Yunus Emre Özer, Türkiye'de spor algısını artırmaya yönelik spor uygulaması geliştirdi. Uygulama kapsamında farklı spor branşlarındaki kişileri bir araya getirip, ortak alanda spor yapmalarını sağlayacak.



Azra Toraman, DEHA Eğitim platformunu kuracak. Platform kapsamında 11-18 yaş aralığında ortaokul ve lise öğrencilerinin, proje ödevlerini uygulama üzerinden interaktif olarak almalarını sağlayıp, oyunlaştırılmış online ödev platformu oluşturulacak. Cemre Nil Çelik, teknolojiyi kullanarak liseli öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine dahil olmalarını, sosyalleşmelerini ve gönüllülük bilincini kazanmalarını amaçlayarak bir uygulama hayata geçirecek.