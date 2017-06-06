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BTSO 128 yaşında

- BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şener: - "128 yıl önce Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının Koza Han'ın küçük bir odasında 70 üyeyle başlayan yolculuğu, artık 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancıyla ve 37 bin üyesiyle dev bir çınara dönüştü. Artık karşımızda 200'e yakın ülkeye ihracat yapan marka bir kent var"

BTSO 128 yaşında

BURSA (AA) - Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'daki son durağı Koza Han'da Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının öncülüğünde 1889 yılında kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 128. yaşını kutluyor.

BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Murulu ve Meclis üyeleri, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Topuk, burada yaptığı konuşmada, BTSO'nun 128 yıllık köklü mazisiyle Bursa'nın büyümesi ve Türkiye'nin kalkınmasında lider rol üstlendiğini söyledi.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının vizyonu, inancı, hayalleri ve ideallerini gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Topuk, "Odamız 128 yıl boyunca Bursa ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sundu. Bizler de bu sorumluluk ve bilinçle görevimizi sürdürüyoruz. Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının açtığı bu yolda kararlı adımlarla yürüyen, odamızın ve Bursa'mızın bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şener de Bursa ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için var güçle çalışacaklarını belirtti. Şener, şunları kaydetti:

"BTSO, Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisidir. 128 yıl önce Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının Koza Han'ın küçük bir odasında 70 üyeyle başlayan yolculuğu, artık 'Bursa büyürse Türkiye büyür' inancıyla ve 37 bin üyesiyle dev bir çınara dönüştü. Artık karşımızda 200'e yakın ülkeye ihracat yapan marka bir kent var. Bu başarının arkasında BTSO ve üyelerinin katkısı yadsınamaz. Bu temennilerle Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının açtığı yolda kararlı adımlarla yürüyen, odamızın ve Bursa'mızın bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Daha sonra, BTSO'nun Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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BtsoBTSO 128 YaşındaBursa
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