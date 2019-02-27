BTSO Lojistik AŞ mart ayında faaliyetine başlayacak

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kentte iş dünyasının taşımacılık maliyetlerinin azaltılması hedefiyle kurguladıkları BTSO Lojistik AŞ'nin, Yenişehir Havalimanı'nda mart ayından itibaren hava kargo hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

Burkay, firmalara yeni sanayi devrimine geçişte rehberlik edecek "Model Fabrika Projesi"ni de gelecek ay hizmete açacaklarını duyurdu.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın şubat ayı olağan meclis toplantısı BTSO hizmet binasında gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, 42 bin oda üyesinin talepleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Meclis, komite ve sektörel konseyler tarafından iletilen tüm talep, öneri ve beklentileri bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyine taşıdıklarını aktaran Burkay, son dönemde hayata geçirilen birçok uygulamada Bursa iş dünyasının payı olduğunu ifade etti.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasını sağlayacak uygulamanın hayata geçirilmesinde de BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi ile meslek komitelerinin katkısının bulunduğunu aktaran Burkay, "Yeni sistemin firmalarımızda nakit akışını hızlandıracak önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İş dünyası olarak uygulamanın 2019 öncesinde biriken iadeleri de kapsayacak ilave bir düzenlemeyle tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burkay, Bursa iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programına da tam destek vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılındaki ilk seferberlik kapsamında Bursa olarak 80 bin istihdam sözü vermiş ve yıl sonunda 83 bin istihdam sağlayarak bunu yerine getirmiştik. Bu yıl da Bursa için 120 bin istihdam sözü verdik. Bu sözü verirken şirketlerimize istihdamda ihtiyaç duydukları desteklerin sunulması büyük önem arz ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan yeni istihdam teşvikleri bu anlamda oldukça değerli. Başta 'Mevcudun Korunması Desteği' olmak üzere çok ciddi uygulamalar var. Hem bu destekleri firmalarımıza tanıtmak hem de çalışma hayatında arz ve talebi buluşturmak amacıyla dört ayrı noktada kurduğumuz istihdam ofislerimizle yeni bir sürece başlıyoruz."

- "Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak"

Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam yolculuğuna güç katan çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Burkay, firmaları hızla gelişen üretim teknolojileri ve her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarına hazırlamak adına iki önemli projeyi daha mart ayında hizmete açacaklarını duyurdu.

Oda tarafından kurulan BTSO Lojistik AŞ ile 2001 yılından bu yana atıl vaziyette bulunan Bursa Yenişehir Havalimanı Hava Kargo Tesisleri'ni iş dünyasının kullanımına sunacaklarının müjdesini veren Burkay, "Yenişehir Havalimanı'nda başlatacağımız uluslararası hava kargo taşımacılığı ile başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayacağız. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız merkezimizde inşallah 12 Mart'ta yurt dışı uçuşlarına başlanacak. BTSO Lojistik AŞ ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak ve bölgemizi hava yolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, KOBİ'lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle yürütülen Model Fabrika'nın da yine mart ayında hizmete açılacağını aktardı.

Bursa Model Fabrika Projesi'nin sanayilerinde üretim süreçlerinin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Burkay, "Aynı zamanda 'Dijital Yetkinlik Merkezi' kimliğine sahip olacak merkezimizde, KOBİ'lerimiz için yalın üretim teknolojileri ve dijital dönüşüm konusunda uygulamalı eğitimler de verilecek." bilgisini paylaştı.