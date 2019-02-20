BTSO üyeleri Rusya'da ikili iş görüşmeleri yaptı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) uzay-havacılık, savunma ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren üyeleri, UR-GE faaliyeti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da ikili iş görüşmeleri yaptı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, iki gün süren programın ilk gününde Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) temsilcileri, BTSO üyelerine Rusya pazarına ilişkin yatırım olanakları ve ihracat fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Programın ikinci gününde ise BTSO heyeti ile Rusya'nın farklı şehirlerinden gelen iş insanları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Organizasyona, Rusya'nın Kaluga Vali Yardımcısı Larissa Vorobyeva, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan, Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP) Rusya-Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov ile Türkiye'nin Moskova Ticaret Müşaviri Murat Haydar Öztürk de katıldı.

İkili iş görüşmeleri için yapılan etkinliğin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden ivme kazanmaya başladığını belirtti.

Şener, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik temasların her geçen yıl daha da arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bursa iş dünyası olarak ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda Rusya ile ticari ilişkilerimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda stratejik sektörlerimiz olan makine ve uzay-havacılık, savunma alanlarında hayata geçirdiğimiz iki UR-GE projesinin ortak etkinliğiyle firmalarımız için önemli iş fırsatları oluşturduk. Üyelerimiz büyük firmalardan temsilcilerin de katıldığı 400'ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte yapacağımız organizasyonlarla ülkemizin Rusya ile hedeflediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine en yüksek katkıyı vereceğimize inanıyorum."

Kaluga Vali Yardımcısı Larissa Vorobyeva ise BTSO'nun çok önemli bir organizasyona imza attığını ifade ederek, "İş birliği için çok önemli fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum. Kasım ayında Bursa iş dünyasını Kaluga'da iş insanlarımızla bir araya getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan, Rus ve Türk firmaları arasındaki ikili iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini aktardı.

RSPP Rusya-Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov da Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 25 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, bu toplantılar sayesinde 100 milyar dolarlık hedefe çok daha hızlı ulaşılacağına inandığını vurguladı.