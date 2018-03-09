BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Katma değerli üretimi, nitelikli ihracatı, sanayi ve ticari alandaki potansiyelini ortaya çıkardığımız Bursa'nın merkez bütçeye katkısını 5 yılda yüzde 120 artırdık.'' dedi.

Burkay, BTSO hizmet binasında düzenlediği basın toplantıda, odanın 2013 yılından bu yana yapılan çalışmalarını ve yeni dönem projelerini iş dünyası ve kamuoyuyla paylaştı.

Kentin geleceği ve güçlü potansiyeline inanan iş insanları olarak çıktıkları yolda 5 yıllık süreci geride bıraktıklarını anlatan Burkay, Türkiye'nin gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde haklı ve güçlü mücadelesi sürerken, kendilerinin de Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Burkay, artık yüzlerce firmanın, başta savunma ve havacılık gibi özel alanlarda olmak üzere Türkiye'nin milli projelerinde aktif rol üstlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretimi ve ihracatı daha da değerli hale getiren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile birlikte Avrupa'nın en iyi merkezleri arasına girecek Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) de yine Bursa'mızın ayrıcalıklarından biri oluyor. Küresel fuar acentesinden, ticari safariye, BTSO Akademi'den Merkezi Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezine (MESYEB), Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizden, Payitaht Çarşı'ya tüm projelerimiz üyelerimizin beklentileri ve ülkemizin hayalleri doğrultusunda hayata geçti. Bu dönemde Bursa ekonomi tarihinde devlet teşviklerinden en yüksek düzeyde faydalandığımız projeler dönemini yaşadık. Öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanırken Bursa'mıza ve üyelerimize en iyi hizmeti sunduk. BTSO, kısır çekişmeler ve popülist yaklaşımlar yerine ortak akıl ve istişare kültürünü benimseyerek projelerine odaklanan bir kimliğe büründü. Oda olarak üyesiyle ve kentiyle en yüksek düzeyde bütünleşen bir kimliğe kavuştuk."

Bursa'nın, son 5 yılda ortalama yüzde 7,5 gibi yüksek bir performansla büyüdüğünü, bunun dünya ekonomilerinin büyüme hızının neredeyse 3 katı olduğunu belirten Burkay, bu süreçte kişi başına düşen milli gelirin de 12 bin dolara kadar çıktığını anlattı.

- "Ar-Ge merkezli firma sayısı 5 yılda 4 kattan fazla arttı"

Burkay, Bursa'nın üretim kapasitesiyle, Türkiye ekonomisi içindeki payını da hızla yükselttiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Katma değerli üretimi, nitelikli ihracatı, sanayi ve ticari alandaki potansiyelini ortaya çıkardığımız Bursa'nın merkez bütçeye katkısını 5 yılda yüzde 120 artırdık. Yatırımcısı için cazibe merkezi kimliğini daha da güçlendiren Bursa, kurulan firma sayısında da yeni rekorlara ulaştı. Son 5 yılda yaklaşık 18 bin yeni şirketin kurulduğu kentimiz, Türkiye'de yeni açılan her 100 şirketten 4'üne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin 2023'teki hedefi olan 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefine bugün sahip olan Bursa, daha yüksek hedeflere ulaşabilmek adına yaptığımız çalışmalarla 23 olan Ar-Ge merkezli firma sayısını 5 yılda 4 kattan fazla artırdı. Ürettiğini daha da değerli hale getirmek için kararlı adımlarla yoluna devam eden Bursa'da artık 100 yeni Ar-Ge ve tasarım merkezli firma var."

- "Daha büyük hedeflere hep birlikte koşacağız"

Burkay, 5 yıl önce kendilerini bu göreve getiren 59 iş dünyası kuruluşundan oluşan "Bursa 2023 Platformu"nun, bugün 84'e ulaşan STK sayısı ile Bursa'yı 2023 hedeflerine taşımakta kararlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bursa ortak paydasında ortaya koyduğumuz irade ve kararlılıkla Türkiye'mizin hedefleri doğrultusunda büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Beklenti ve hayallerimiz ulaştığımız rakamların çok ötesinde. İlkeli duruşumuzdan vazgeçmeden ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Kendi için değil kenti için çalışmak isteyen ve projesini ortaya koyan tüm dostlarımız BTSO'da yeni dönemin aktörü olacak. BTSO, sayısını 51'den 63'e yükselttiğimiz komitelerimizin daha da artan performansı ve ortak akılla şekillenen proje ve çalışmalarla kent ekonomisine damga vurmayı sürdürecek. Üreterek, büyüterek ve 39 bin tek yürekle Bursa'mız ve ülkemiz için daha büyük hedeflere hep birlikte koşacağız."

