BTSO'nun Ur-Ge projesine ödül

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik geliştirdiği Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) Projesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından "İyi Uygulama Örneği" ödülüne layık görüldü.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen 4'üncü Kümelenme Konferansında Ur-Ge kapsamında başarılı olan 10 kuruma "İyi Uygulama Örneği" ödülü verildi.

BTSO öncülüğünde yürütülen "Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa'dan Dünyaya Açılımı" isimli Ur-Ge Projesi de "İyi Uygulama Örneği" ödülüne layık görüldü.

Sektör temsilcilerinin BTSO çatısı altında "Juniokids" kurumsal markasıyla bir araya gelerek sahiplendiği Ur-Ge Projesinin ödülünü BTSO adına Proje ve Kümelenmeler Koordinatörü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nın elinden aldı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, Ur-Ge ve kümelenme projelerinin Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve ihracatını artırmak, dünya pazarlarında aktör olmalarını sağlamak adına büyük katkı sağladığını söyledi.

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini karşılayan Bursalı firmaların Ur-Ge projeleriyle küresel rekabette bir adım öne geçtiğini ifade eden Burkay, 34 firmanın katılımıyla hayata geçen ilk Ur-Ge projesinde yakalanan başarının ardından oluşturulan ikinci Ur-Ge projesinin de başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı.

Burkay, "Juniokids" kurumsal markası altında bir araya gelen Ur-Ge Projesiyle sektör temsilcilerine yönelik çok sayıda alım heyeti organizasyonu, eğitim aktiviteleri, Güney Afrika, ABD, Rusya ve Fas gibi yurt dışı pazarlama faaliyetlerine imza atıldığını hatırlattı.

BTSO öncülüğünde TÜYAP ve BEKSİAD'ın destekleriyle bu yıl iki kez yapılan Junioshow Fuarının da firmaların ihracatına büyük katkı sağladığını aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene başladığımız Junioshow Fuarı, bu kümemizin ortak kararıyla hayata geçti. 2016 yılında Ur-Ge firmalarımız, ihracatlarını yüzde 116 artırarak önemli bir dış ticaret başarısına da imza attı. İnanıyorum ki sektör temsilcilerimizin katkıları ve performansıyla ihracat rakamları bu yıl daha üst seviyelere çıkacak. Ur-Ge projemizin aldığı bu ödül firmalarımıza da büyük moral verdi. Bu başarının asıl mimarı olan üyelerimize gösterdikleri performanstan dolayı da teşekkür ediyorum."

Burkay, Junioshow Fuarının 10-13 Ocak'ta yapılacağını sözlerine ekledi.