Bu dönemde yatırım yapan bir adım öne geçer

Yatırım ikliminde yaşanan sıkıntılara rağmen altyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri zor dönemde yatırıma davet ediyor. Sıkıntılı dönemlerde yapılan yatırımların daha avantajlı olduğuna işaret eden KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, işlerin düzelmesi ile bu dönemde yatırım yapan firmaların rekabette bir adım öne geçtiklerini söyledi.

KOSBİ müteşebbis heyeti toplantısı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı. 2020 faaliyet raporlarının onaylandığı ve planlanan altyapı çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda öne çıkan konu ise süren altyapı yatırımları ile sanayicilerin bölgedeki yatırım faaliyetleri oldu.

“Zor dönemde yatırım kazandırır”

Toplantının sonunda değerlendirme yapan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, pandemi nedeniyle ekonominin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Özellikle faizlerin yüksek ve kur konusunda belirsizliklerin olduğu dönemde yatırım kararı vermek sanayici için zordur. Ancak bu dönem yatırımlar içinde bazı maliyet avantajları getirir. Sanayicimiz ülkemizde sürekli zorluklarla karşıya karşıya kaldığı için bunları yakından bilir. Bu dönemde yatırım yapan sanayiciler işler düzeldiğinde de yeni döneme hazırlıklı olur ve rakiplerine göre bir adım öne geçerler. O nedenle her şeye rağmen sanayicilerimizi bölgemizde yatırıma davet ediyorum” dedi.

Daha kaliteli bir üretim için altyapı yatırımları sürüyor

Türkiye’nin yerli ve milli üretimden başka bir şansı olmadığına dikkat çeken Porsuk, sanayicilerin sorunsuz üretim yapması için altyapı ile ilgili yatırımlarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti. Bu dönemde atılacak adımları ve yeni yatırım planlarını müteşebbis heyet içinde görüştüklerini vurgulayan Porsuk, “Özellikle TEİAŞ’ın yeni bir elektrik merkezi yatırımı bölge sanayicilerimiz için önemli bir altyapı yatırımı. Üretmenin önemini bilen bir yönetim olarak sanayicilerimizin daha sorunsuz, kesintisiz ve düzenli bir üretim gerçekleştirmeleri için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye büyük özen gösteriyoruz. Bu yıl içinde itfaiye merkezimizde hizmet vermeye başlayacak. 2021 yılı bu anlamda hem altyapısı güçlenen hem de yatırımlarla gelişen bir KOSBİ görmemize vesile olacak” diye konuştu.