Bu düzenleme müteahhitleri iflastan kurtaracak!

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarafından dövizdeki aşırı yükseliş ve ekonomik kriz yüzünden zora düştüğü halde kamuya yaptığı işi tasfiye etmesine ya da devretmesine izin verilmeyen müteahhitlere devir ya da süre uzatımı için yeni bir hak getirildi.



Rahatlatacak karar



Geçen yıl ağustos ayında döviz kurunun aşırı yükselmesi ve başta demir ve çelik olmak üzere girdi fiyatlarının artması sonucu, kamudan ihaleyle iş alan on binlerce müteahhit iflasın eşiğine sürüklenmişti.



Çok sayıda firmanın batma, binlerce işçinin de maaşlarını alamama riskinin ortaya çıkması üzerine, yılbaşında kamu müteahhitlerine yönelik, devam eden sözleşmelerini cezaya düşmeden tasfiye etme ya da başka bir firmaya devretme hakkı getiren yasa çıkarıldı. Maliyet artışları yüzünden işlerini devam ettiremeyecek hale düşen müteahhitlerden de yoğun tasfiye başvurusu geldi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işi yaptıran kamu kurumları bu başvuruların önemli bir bölümünü reddetti.



Talepleri geri çevrilerek işi bitirmeleri istenen müteahhitlerin sayısının çok yüksek olması, çıkarılan yasanın keyfi uygulandığı yorumlarına yol açarken, iktidarın yasayla sadece kendisine yakın müteahhitleri kurtardığı iddiaları ortaya atıldı.



Müteahhitlere yeni hak



İddialar Meclis gündemine de taşınırken, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, tasfiye düzenlemesinin uygulanmaması ile ilgili tam 82 ayrı önerge verdi.



Yoğun başvuru ve şikayetlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı 23 Temmuz'da yayımladığı yeni bir kararla başvuruları reddedilen müteahhitlere sözleşmeleri başka müteahhitlere devretme ya da mevcut sözleşmelerindeki sürelerin uzatılması için yeni bir başvuruda bulunma hakkı getirdi.



Karara göre, tasfiye talebi reddedilen müteahhitler, halen devam eden sözleşmeleri için yeniden tasfiye talebinde bulunamayacak, ancak devir ya da süre uzatımı isteyebilecek. Müteahhitlerin başvurusu Hazine Bakanlığına sorulmadan doğrudan idareler tarafından olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandıracak. Alınan kararlar 15 gün içinde bakanlığa bildirilecek.



100 binlerce işçi ve ailesi kurtulur



Düzenlemeyi değerlendiren CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yeni karar sayesinde tasfiye talebi reddedilen ve Ağustos 2018 öncesi piyasa koşullarıyla iş yapmaya devam etmek zorunda bırakılan on binlerce yüklenicinin rahat bir nefes alacağını söyledi.



Bu karar için çok uğraştıklarını belirten Güzelmansur, “Karar aynı zamanda yüklenicilerle çalışan yüz binlerce işçiyi ve ailesini de rahatlatacak. Bu karar alınmamış olsaydı yükleniciler iflas edecek, çalışanları işsiz, aileleri aşsız kalacaktı” dedi.