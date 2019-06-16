Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TZOB mersin seminer dünya
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor
Balıkları iyi sattık
Balıkları iyi sattık
Çay bardağına sığmadı
Çay bardağına sığmadı
TİGEM 249 tay satacak
249 tay satacak

Bu festival, Rusların Türkiye'ye ilgisini artırıyor!

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'da düzenlenen "Türkiye Festivali" ile Türkiye'nin turizm zenginlikleri tanıtılıyor.

Bu festival, Rusların Türkiye'ye ilgisini artırıyor!
banner17

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen, Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" ile Rus turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Rusya'nın Moskova kentinde organize edilen Türkiye Festivali devam ediyor.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirtti.

Ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığına işaret eden Ayık, "Festivalin ikinci gününde ciddi bir ziyaretçi kitlesine ulaştık. Muhtemelen de festival sonunda 100 binin üzerinde ziyaretçi rakamını göreceğiz. Festival, Rusların Türkiye'ye ilgisinin de artarak devam ettiğini gösteriyor. Bu tür organizasyonları sadece Moskova'da değil, Rusya'nın önemli şehirlerinde de yaparak ülkemize gelen Rus ziyaretçi sayısını artırabiliriz. Bu açıdan festival çok önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"6 milyon Rus turist sayısını yukarıya taşıyacak zenginliğe sahibiz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Rusya'nın turizm sektörü açısından birinci kaynak pazar olduğunu kaydetti. Festivalin de pazarın tanıtımına ivme kazandırdığına işaret eden Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Festival, turist sayısı ve imaj açısından büyük katkı sağlamakta. Burada gördüğümüz ilgi Rusya pazarının daha da büyüyebileceğini gösteriyor. Antalya yoğunluğu hissedilse de diğer bölgeler ve farklı ürünler de festivalde yer alıyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar zengin bir turizm ülkesi olduğunu gösteriyor. Festivalde, 6 milyon Rus turist sayısını daha da yukarıya taşımak için turizm çeşitliliğine sahip olduğumuzu görüyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜROFEDTürkiye FestivaliTuristRusyaMoskovaAKTOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5