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Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

- Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,58 değer kazanarak 148 liraya çıktı - BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,24, ABD doları da yüzde 1,59 azaldı

Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kaybederken, altının yükselişi yüzde 1,58'e ulaştı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.117,40, en düşük ise 110.439,70 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42'lik azalışla 108.451,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 artarak 148 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 yükselişle 990 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 239 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 243 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,24 değer kaybederek 4,1020 liraya, ABD doları da yüzde 1,59'luk azalışla 3,4080 liraya geriledi.

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,07 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

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