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Bu hafta altın ve döviz kazandırdı, borsa kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,69 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37 değer kazandı

Bu hafta altın ve döviz kazandırdı, borsa kaybettirdi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüzde 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 98.530,87, en düşük 95.730,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,69 azalışla 95.734,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 271,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 1.810,00 lira oldu. Geçen hafta 431,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,38 değer kazanarak 5,5730 liraya, avro da yüzde 0,37 artarak 6,1750 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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