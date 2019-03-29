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Bu hafta borsa, altın ve avro kaybettirdi, dolar kazandırdı

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 6,06 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,84, avro/TL yüzde 0,08 değer kaybetti, dolar/TL ise yüzde 0,36 değer kazandı

Bu hafta borsa, altın ve avro kaybettirdi, dolar kazandırdı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 6,06, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,84, avro yüzde 0,08 değer kaybederken, dolar yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.381,70, en düşük 90.523,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,06 azalışla 93.784,18 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,84 azalışla 235,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,82 değer kaybıyla 1.573,00 lira oldu. Geçen hafta 387,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 384,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 değer kazanarak 5,6410 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,08 azalarak 6,3480 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,91 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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