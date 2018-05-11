Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,73 değer kaybederken, altın yüzde 2,40, dolar yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 102.877,40, en düşük ise 97.849,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,73 azalışla 101.852,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,40 artarak 183,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,42 yükselişle 1.226,00 liraya ulaştı. Geçen hafta sonu 293,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 300,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,40 değer kazanarak 5,1390 lira, ABD doları ise yüzde 1,13 artarak 4,2950 lira oldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.



