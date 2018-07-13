Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 8,95 kaybettirirken, dolar yüzde 5,48, altın yüzde 4,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.807,80, en düşük ise 88.168,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,95'lik azalışla 89.897,67 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,38 artarak 193,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 yükselişle 1.293,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 303,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 317,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 5,48 değer kazanarak 4,8330 liraya, avro da yüzde 4,45'lik yükselişle 5,6310 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,17 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile kıymetli madenler fonları oldu.





