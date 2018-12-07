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Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz ve altın kazandırdı

-Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,80 azalış kaydetti -Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, dolar/TL yüzde 2,16 değer kazandı

Bu hafta borsa kaybettirdi, döviz ve altın kazandırdı
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İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve avro yüzde 2,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.829,78 puanı, en düşük ise 92.375,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,80 azalışla 93.699,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 artışla 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 kazançla 1.413,00 lira oldu. Geçen hafta 332 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 345 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,16 artışla 5,2940 liraya, avro da yüzde 2,36 değer kazancıyla 6,0280 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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BISTDövizHaftalık
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