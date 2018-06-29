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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,70 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,96, dolar/TL de yüzde 2,26 değer kaybetti

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,70 değer kazanırken, altın yüzde 3,96, dolar yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.394,05, en düşük ise 93.365,45 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,70 artışla 96.520,07 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,96 azalarak 184,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,05 gerileyerek 1.232,00 liraya indi. Geçen hafta sonu 313,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 302 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,26 değer kaybederek 4,5890 liraya, avro yüzde 2,39'luk düşüşle 5,3410 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,12 değer kazanırken, yatırım fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

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